Alpine-Pleite kostet Wien Millionen

Baustopp an heikler Stelle: Erstmals in der Geschichte des Wiener Straßenbaus muss ein Millionenprojekt gestoppt werden. Aber nicht nur das: Die seit 2012 von den Fundamenten aufwärts modernisierte Gürtel-Brücke muss bis Ende September aufwendig „rückgebaut“ werden. Denn zur Zeit ist in jede Fahrtrichtung nur eine Spur befahrbar. Verantwortlich für das Chaos rund um das 15,3 Millionen-Euro-Projekt ist die Mega-Pleite des Baukonzerns Alpine.

Die Arbeiten wurden vergangene Woche eingestellt. Auf der zwischen 1962 bis 1964 errichteten Spannbeton-Brücke war gestern, Dienstag, auch kein Arbeiter zu sehen. In der Wiener Stadtbaudirektion ist Feuer am Dach. Denn bis Schulbeginn muss der Brückenschlag vom 9. Bezirk nach Floridsdorf, in die Brigittenau und weiter nach Klosterneuburg wieder zweispurig befahrbar sein.