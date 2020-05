Alle Wege führen zum Hauptbahnhof

Am Südtiroler Platz entsteht das neue Tor zu Wien. Bahnreisende aus Prag oder Warschau müssen dann nicht länger in Simmering aussteigen, die Ostbahn ist nicht länger ein Anhängsel wie am alten Südbahnhof. Für Bahnkunden aus dem Westen wird es aber einige Änderungen geben, vor allem im Fernverkehr. "Spätestens 2014 werden alle ÖBB-Railjets und auch der deutsche ICE auf dem Hauptbahnhof halten", erklärt Dietmar Pfeiler, Planer des ÖBB-Personenverkehrs.



Schon 2012 fahren die ersten Fernverkehrszüge auf der Westbahn über den Wienerwaldtunnel und den Lainzer Tunnel in Richtung Meidling. Die Tunnel verkürzen die Fahrtzeit um bis zu 15 Minuten. Erster Halt in Wien ist Meidling. "Dort kann der Reisende in U 6, S-Bahnen, Bims und Busse umsteigen", erklärt Pfeiler. Am Hauptbahnhof erfolgt dann die Anbindung zur U 1 und weiteren Linien wie etwa 13 A und D. Wer aus München kommend das Ziel Budapest hat, kann sitzen bleiben. "Hier gewinnen wir eine halbe Stunde Fahrtzeit", erklärt Pfeiler. Die Anbindung zum Flughafen ist weniger gut. Wer derzeit nach Schwechat weiter will, müsste erst Richtung Wien Mitte reisen. "Wir verhandeln derzeit aber mit der Stadt Wien, eine S-Bahnlinie vom Hauptbahnhof zum Flughafen einzurichten", erklärt Pfeiler. "Es ist nur eine Kostenfrage."