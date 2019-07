Alkoholverbot bleibt: Jetzt sollen Floridsdorf & Co. sicherer werden

Laut einer Statistik der Polizei hat es bis April dieses Jahres 2.038 Anzeigen, 207 Organmandate, 1.651 Abmahnungen und 181 Beschlagnahmungen gegeben.

Praterstern ist jetzt sicherer

Am Dienstag zogen Bürgermeister Michael Ludwig, Öffi-Stadträtin Ulli Sima und Sozialstadtrat Peter Hacker eine positive Bilanz über die Maßnahmen am Praterstern.

Rund 2.600 Personen wurden vor Ort befragt, 80 Prozent der Passanten sind mit ihrer persönlichen Sicherheit am Praterstern zufrieden. Und drei von vier Frauen fühlen sich durch das Alkoholkonsumverbot sicherer. Bestätigt wird das durch die Erfahrungen der Wiener Linien, die einen deutlichen Rückgang an Vorfällen bestätigen.

Jetzt will sich die Stadt weiteren Plätzen widmen. Im Bereich der U6 Stationen Josefstädter und Gumpendorfer Straße sowie am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf sollen ähnliche Maßnahmenpakete wie am Praterstern umgesetzt werden.