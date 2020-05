Alexander feiert Geburtstag mit zwei Händen

Tagelang rührte das Schicksal des kleinen Alexander ganz Österreich - dem Sechsjährigen war seine Armprothese gestohlen worden. Der Vater hatte eine Tasche mit der 14.000 Euro teuren Spezialanfertigung für seinen Sohn bei einer Straßenbahnfahrt in Wien kurz auf den Boden gestellt - und weg waren Tasche und Prothese. Nach Appellen der Eltern über die Medien packte den Dieb anscheinend die Reue: Er legte die Prothese auf einem Müllcontainer in Wien-Hietzing ab, wo sie am 1. August gefunden wurde.



Bei der Geburtstagsfeier für Alexander konnten er und seine Eltern nun wieder lachen. Sechs Jahre ist er alt geworden und dass er mit der rechten Hand, seiner Prothesenhand, bei der Torte kräftig zulangen kann, ist wohl das schönste Geschenk.