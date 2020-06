AKH Wien: Die Not leidenden Notfallmediziner

Seit Jahren weisen Mediziner wie Sterz auf dieses Problem hin, passiert ist nicht viel. "Es ist mittlerweile 5 vor 12", warnt er.

Was Sterz besonders zu schaffen macht: Auch die Rettung liefert immer wieder Patienten an, die problemlos vom Ärzte-Notdienst zu Hause behandelt werden könnten. So etwa an diesem Vormittag eine 84-jährige Frau, die mittlerweile friedlich im Nebenzimmer in ihrem Krankenbett schläft. In der Nacht war sie in ihrer Wohnung ausgerutscht und hingefallen. So fand sie in der Früh ihre Haushälterin, die sofort die Rettung alarmierte. Anders als befürchtet hat sie aber keinen Herzinfarkt. "Genauso gut kann bei einem derartigen Fall auch ein praktischer Arzt hinfahren", sagt Mediziner Sterz. Wenn nötig, könne dann immer noch die Rettung gerufen werden.

Das wäre nicht nur für die Patienten wesentlich weniger belastend, sondern würde auch die Kosten drastisch senken. Die Einlieferung, Aufnahme, Behandlung und schließlich der Rücktransport schlagen sich mit mehr als 2000 Euro zu Buche, rechnet der Arzt vor. Die Versorgung durch den Ärztefunkdienst käme wesentlich günstiger – selbst wenn man das derzeit magere Stundenhonorar von knapp 39 Euro deutlich erhöhen würde. Das fordert denn auch die Ärztekammer, weil sich immer weniger Mediziner finden, die diesen anstrengenden Job übernehmen möchten.

Die Spezialisten auf der AKH-Notfallaufnahme könnten sich dann mit ganzer Kraft um jene Patienten kümmern, die die moderne Hightech-Infrastruktur an ihrer Klinik auch tatsächlich brauchen. Wie jener 38-Jährige, der mit schweren Brustschmerzen an diesem Vormittag eingeliefert wurde. Herzinfarkt, lautet der Verdacht. Zur genauen Abklärung wird er rasch in das Herzkatheter-Labor gebracht.