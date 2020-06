AKH: Starre Fronten im Kampf um mehr Gehalt

Im Kärntner Spitalsärzte-Streit könnte es wider Erwarten vor Weihnachten zu einem weiteren Treffen zwischen den Medizinern und dem Land kommen. Nachdem die letzte Verhandlungsrunde am 3. Dezember geplatzt war, weil Ärztekammerpräsident Josef Huber ausgeladen wurde und seine Medizinerkollegen aus Solidarität dem Gipfel ebenfalls ferngeblieben waren, gab es am Sonntag ein überraschendes Vier-Augen-Gespräch zwischen Landeshauptmann Peter Kaiser und Ärztekammerpräsident Josef Huber. "Wir sind nicht weit voneinander entfernt. Wir beide haben einen großen Schritt in die gleiche Richtung gemacht, ich sehe auf beiden Seiten Verhandlungsbereitschaft", sagt Huber. Gemeinsam mit der Kärntner Krankenanstaltenbetriebsgesellschaft KABEG wird die Kammer nun ein Gehaltsschema erarbeiten, das das 13,5-Millionen-Euro-Angebot des Landes für Gehaltserhöhungen beinhaltet. Mit einem Kompromisspapier kann bereits am Mittwoch spekuliert werden, da an diesem Tag eine KABEG-Aufsichtsratssitzung stattfindet. Landeshauptmann Peter Kaiser betont, dass seine "Hand ausgestreckt bleibt. Über die angebotenen 13,5 Millionen hinaus stehen aber keine finanziellen Mittel zur Verfügung." Als finalen Gesprächspartner sieht Kaiser aber Zentralbetriebsratsvorsitzenden Arnold Auer. Nur er könne Verhandlungen rechtlich abschließen.

Längere Wartezeiten in den Ambulanzen und Operationstermine, die aus Mangel an Chirurgen verschoben werden müssen: Vor diesen Konsequenzen warnen derweil die Ärzte der Salzburger Landeskliniken (SALK) in einem Brief an die Landesregierung, sollte nicht bald eine Lösung im Gehaltsstreit gefunden werden. "Die Leistungskürzungen werden die Patienten schon ab dem 1. Jänner zu spüren bekommen", sagt Otto Straßl, Vertreter des Mittelbaus. Da tritt die von der EU verordnete Arbeitszeitverkürzung in Kraft.