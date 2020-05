AKH-Skandal: Untersuchung gegen FP-Arzt

Am Ende wurden hier zwei Dinge miteinander vermischt, die nicht vermischt werden hätten dürfen", sagt Peter Frigo, blauer Gemeinderat und Oberarzt im größten Spital Österreichs. "Das ist wohl blöd gelaufen." Was so blöd gelaufen ist: Vor zwei Tagen witterte David Lasar, blauer Rathaus-Kollege von Frigo und nicht-amtsführender Stadtrat, einen neuen Skandal im an Skandalen nicht gerade armen AKH. Der Tenor der blauen Kritik: Spitalschef Reinhard Krepler habe seiner Tochter am Samstag eine Sonderbehandlung auf einer Station zukommen lassen. Ein Dreibettzimmer sei kurzerhand in ein Einbettzimmer umfunktioniert, die Station für weitere Notfälle möglicherweise gar gesperrt worden. "Es ist unglaublich, dass Reinhard Krepler seine Position benutzt, um einen persönlichen Vorteil daraus zu gewinnen. Er muss sich an die Regeln halten", wetterte Lasar noch am Montag in der Kronenzeitung.



Doch einen Tag später stellt sich die Lage schon ganz anders dar. Was Lasar nicht gewusst haben will: An besagtem Abend versah Kollege Frigo Dienst im größten Spital Österreichs. Und was Lasar ebenfalls nicht gewusst haben will: Es war der blaue Oberarzt, der bei der Rettung anrief und der die Station sperren lassen wollte. Per Weisung der Spitalsleitung wurde dies verhindert. "Es besteht der hochgradige Verdacht, dass Frigo hier seine Doppelfunktion als Arzt und FP-Mandatar auf schändliche Weise ausgenutzt hat", sagt Peter Husslein, Chef der Frauenklinik.