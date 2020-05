AKH-Putzfirma wird gekündigt

Das Wiener AKH wird den Auftrag für die Reinigungsarbeiten neu ausschreiben - und reagiert damit offenbar auf mögliche Unregelmäßigkeiten bei der vorangegangenen Ausschreibung. Der Vertrag mit der derzeit für den Putzdienst zuständigen Firma, dem Arbeitskräfteüberlasser Ago Group, werde gekündigt, gaben AKH-Chef Reinhard Krepler und der Generaldirektor des Krankenanstaltenverbundes ( KAV) Wilhelm Marhold am Montag bekannt.



Rund um die Vergabe war es in den vergangenen Monaten zu Korruptionsvorwürfen gekommen ( der KURIER berichtete, siehe Hintergrund). Der Verdacht lautet, dass die Ausschreibung so manipuliert worden sei, dass die bisherige Reinigungsfirma ausscheiden und ein Konkurrent - eben AGO - zum Zug kommen musste. Es geht um ein Auftragsvolumen von 50 Millionen Euro. Mittlerweile ermittelt die Korruptionsstaatsanwaltschaft in der Angelegenheit.