Schlagabtausch nach der Ballnacht

Der Widerspruch könnte nicht größer sein: Während die eine Seite am Tag nach dem Akademikerball (ehemals WKR-Ball) von „linken Gutmenschen, die in der Wiener Innenstadt wüteten“ zu berichten wusste, sprach die andere Seite von „krassen Repressionen einer planlosen Polizei“. Fakt ist: Bei den Protesten gegen den – heuer erstmals von der FPÖ Wien und nicht mehr vom Wiener Korporationsring (WKR) veranstalteten – Burschenschafterball in der Hofburg gab es zwölf Festnahmen. Eine wegen schwerer Sachbeschädigung und elf wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Laut Polizei wurden vier Menschen leicht verletzt – zwei Ballbesucher und zwei Polizisten (von denen sich einer jedoch selbst verletzte).

Bei rund 3000 Demonstranten, knapp 1000 Ballbesuchern und ebenso vielen Polizisten „ist das nichts“, sagt Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl (siehe Interview). Ganz anders sehen das die Freiheitlichen. In mehreren Aussendungen warfen sie der Polizeiführung „ Totalversagen“ vor. „Die Beamten im Einsatz durften, Befehl von Oben, lange nicht eingreifen und sahen der Randale daher tatenlos zu“, befand etwa der Wiener Gemeinderat Wolfgang Jung.

Der EU-Abgeordnete Andreas Mölzer will Pürstl deshalb jetzt anzeigen. Am Freitag twitterte Mölzer live vom Ball, er sei von Wurfgeschossen getroffen worden (ein Farbbeutel war dabei) und habe „Angst um Leib und Leben“ gehabt. Der Schrecken scheint Mölzer rasch aus den Gliedern gefahren sein. Denn am Ball zeigte er sich bestens gelaunt, wie dem KURIER berichtet wurde.