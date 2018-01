Eine kleine Gruppe hat schon am Vortag zum Akademikerball gegen die Veranstaltung in der Hofburg demonstriert. Das Bündnis "Jetzt Zeichen setzen" skandierte am Donnerstag vor dem Bundeskanzleramt "Shame" (Schande). Man wolle damit auf die Mitverantwortung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) für die Aufwertung des "von rechtsextremen Vereinigungen getragenen" Balls aufmerksam machen, hieß es.

Rund 50 Personen hatten sich Donnerstagmittag am Ballhausplatz eingefunden, darunter die Vorsitzende der Sozialistischen Jugend, Julia Herr, und Alexander Pollak von SOS Mitmensch. Die Regierung verzahne sich mehr und mehr mit dem organisierten Rechtsextremismus, sagte Pollak vor dem Bundeskanzleramt. Das Transparent mit der "Schande"-Botschaft hatte man übrigens vergessen, weswegen im Chor "Shame" skandiert werden musste.