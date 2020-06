Erst Notdurft untersagt, dann angezeigt

6000 Demonstranten, 2000 Polizisten, ein randalierender Block und viel Kritik an der Polizei: Das war die Bilanz der Demonstrationen gegen den Akademikerball in Wien und seine rechts außen stehenden Gäste im Jänner.

Jetzt reicht die Volksanwaltschaft – wie das Ö1-Morgenjournal berichtet – ein Kapitel in der noch immer nicht abgeschlossenen Aufarbeitung nach. Eine Kommission, aufgesplittet in mehrere Delegationen, hatte den Polizisten während ihres Einsatzes auf die Finger geschaut. Die acht Seiten lange Anfrage ans Innenministerium sieht mehrere Aktionen als bedenklich an, lobt aber auch die gegen Provokationen resistenten Beamten und korrekte Festnahmen.

Eine Beobachtung zu einem von der Polizei gebildeten Kessel: 150 bis 200 Personen sind umstellt, die Beamten kontrollierten laut Beobachter die Identität der Eingezingelten "sehr langsam". Darunter eine junge Frau, die mit ihrer Bitte, auf die Toilette gehen zu dürfen, abblitzt. Die Frau muss dann vor den Demonstranten und Polizisten urinieren – und wird von einem Beamten prompt herausgefischt und wegen "Erregung öffentlichen Ärgernisses" anzeigt. Die Beobachter kritisierten, dass die drei beobachteten Umzingelungen (mangels Ressourcen zur Datenerfassung) zu lange dauerten und Durchsagen über den Grund und die Dauer der Aktion unterblieben oder nicht hörbar waren. Dies widerspreche den Empfehlungen.