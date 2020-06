Anklage gegen Josef S. verschärft

Der Angeklagte Josef S., der sich in der U-Haft in Wien als Ministrant betätigt, lebt daheim bei den Eltern in deren Einfamilienhaus. Die Eltern sind aus Jena angereist und verfolgen den Prozess.

KURIER: Mit welchen Gefühlen sitzen Sie im Gerichtssaal?

Bernd S.:Wir haben ihn mit Liebe und Sorgfalt erzogen. Es ist schlimm, wenn man dann sieht, was für ein Bild hier gezeichnet wird. Das Bild von einem Gewalttäter, den man wegsperren muss.

Sabine S.:Vor zwei Wochen haben wir ihn zuletzt in der Haft besucht. Bei einem Tischgespräch konnten wir ihn in die Arme nehmen.

Trauen Sie Ihrem Sohn solche Gewalttaten zu?

Bernd S.:Das entspricht gar nicht seinem Charakter. Ich habe ihm gleich nach der Verhaftung die Vertrauensfrage gestellt: Wenn ich mich für dich einsetzen soll, muss ich wissen, ob du etwas getan hast. Wir haben einander in die Augen geschaut und er hat gesagt: Nein, Vater, ich habe das nicht getan.

Haben Sie ihn davor gewarnt, sich bei solchen Demos zu weit vorzuwagen?

Natürlich. Aber bei uns in Jena, auch in Dresden, gehört es dazu, sich als Bürger zu äußern und gegen Rechtsextreme aufzutreten. Unser Oberbürgermeister hat mehrere Auszeichnungen. Und in diesem Sinne ist Josef aufgewachsen.