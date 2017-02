Akademikerball: Bereits über 1000 Demonstranten

Auch in diesem Jahr findet der von der FPÖ veranstaltete "Akademikerball" in der Wiener Hofburg statt. Eine Gegendemonstration findet ab 17 Uhr von der "Offensive gegen Richts" statt. Der Demozug startet am Schottentor und zieht durch die Wiener Innenstadt bis zum Stephansplatz. Die Polizei erwartet rund 2000 Teilnehmer, bis zu 2700 Polizisten werden im Einsatz sein. Ab 16 Uhr veranstaltet die Initiative "Jetzt Zeichen setzen" eine Kundgebung unter dem Motto "Keine Normalisierung des Rechtsextremismus" am Ballhausplatz. Der Akademikerball ist seit 2013 der Nachfolger des von deutsch-nationalen Burschenschaften getragenen Balles des Wiener Korporationsringes ("WKR-Ball") und gilt als Vernetzungstreffen Rechtsextremer in Europa. - derstandard.at/jetzt/livebericht/2000052035709/akademikerball-bis-zu-2-700-polizisten-im-einsatz

Auch dieses Jahr findet der von der FPÖ veranstaltete "Akademikerball" in der Wiener Hofburg statt. Eine entsprechende Gegendemonstration findet ab 17 Uhr von der "Offensive gegen Rechts" statt. Der Demozug startet am Schottentor und zieht durch die Wiener Innenstadt bis zum Stephansplatz. Unserer Redakteure sind vor Ort und berichten derzeit von rund 1000 Demonstranten in der Nähe der Universität. Die Demo kommt in Gang. Unsere Redakteure berichten, dass das Platzverbot rigoros eingehalten wird, auch bereits Stunden vor Beginn der Veranstaltung. Die Ansprachen beginnen: Rundumschläge gegen die Freiheitlichen und auch Kritik an Innenminister Sobotka wird geübt.

Foto: Kurier/Juerg Christandl

