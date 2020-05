AHS Rahlgasse: Frust über volle Klassen

25 Schüler sollten maximal in einer Klasse sitzen. Doch wer in die Klassenzimmer blickt, stellt fest: Die Realität sieht anders aus. Häufig sitzen in den Unterstufenklassen 27 Kinder, in den Oberstufen bis zu 36 Jugendliche.



Was das in der Praxis bedeutet, bekommen gerade die Schüler der AHS Rahlgasse in Mariahilf hautnah zu spüren: "Statt wie geplant vier fünfte Klassen gibt es jetzt nur drei. Ich selber sitze in einer Klasse mit 34 Schülern", erzählt Schulsprecher Jeremy Djordjevic. "Das Arge: Wir sind ein Realzweig, können aber weder in den Physik- noch in den Chemie- oder Biologiesaal. Dort dürfen nämlich nur maximal 30 Schüler sitzen." Für Unmut sorgt auch, dass Unverbindliche Übungen wie Volleyball komplett gestrichen werden. "Und da beklagt man, dass Schüler zu wenig Sport machen", meint der Schulsprecher lakonisch.