Aggressiver 26-Jähriger mit Pfefferspray und Diensthund überwältigt

Mann verweigert die Aussage

Die 55-jöhrige Mutter wurde im Zuge der Amtshandlung bewusstlos, weshalb deswegen und auch wegen des Pfeffersprayeinsatzes gegen den 26-Jährigen ein Rettungsdienst alarmiert wurde. Der 26-Jährige wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und lehnte eine Untersuchung in einem Spital ab, die 55-Jährige wurde in ein Spital gebracht. Nach einer ambulanten Behandlung wurde die Frau sowie der Mann in polizeiliche Anhalteräume gebracht. Gegen den 26-Jährigen wurde aufgrund des Angriffes auf seine Schwester ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Der 26-Jährige verweigerte bei der Vernehmung die Aussage, die 55-Jährige zeigte sich teilweise geständig. Beide befinden sich noch in polizeilicher Anhaltung.

