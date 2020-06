Ärzte am Limit: Die geliebte Sisyphos-Arbeit

Nicht nur in Wiens Spitälern sorgt die Reduktion der Ärzte-Arbeitszeiten für Kopfzerbrechen. In Kärnten hat sich das Ringen um die Neuregelung zu einer veritablen Polit-Krise ausgeweitet. Auch hier geht es um den Ausgleich der Gehaltseinbußen, die die kürzere Arbeitszeit mit sich bringen. Das Land hat den 900 Ärzten des Spitalsträgers KABEG ein 15-prozentiges Gehaltsplus angeboten. Inakzeptabel für die Ärztekammer, die weiterhin auf ein Plus von 30 Prozent beharrt ( der KURIER berichtete).

Für den 13. November kündigen die Kärntner Spitalsärzte eine Demonstration an. Weitere Kampfmaßnahmen sind geplant, heißt es, beispielsweise Dienst nach Vorschrift. In der KABEG bereitet man bereits einen Notbetrieb vor.

Völlig anders ist die Situation in der benachbarten Steiermark: Hier hat man sich bereits vor einigen Wochen auf eine neue Gehaltstabelle geeinigt. Die Grundgehälter der 2000 KAGES-Ärzte wurden um bis zu 20 Prozent angehoben. Das kostet das Land pro Jahr bis zu 35 Millionen Euro mehr.

Eine andere Lösung hat man in Salzburg gefunden: Am 1. Jänner wird das Gehalt für Nachtdienste um ein paar Prozent angehoben. Ab Juli kommenden Jahres soll dann auch das Grundgehalt um 18 Prozent erhöht werden. Die Details müssen allerdings noch verhandelt werden.

In Oberösterreich will man bis Weihnachten eine Lösung finden.

Im Burgenland arbeitet man derzeit an einem Reorganisationskonzept. In den Landesspitälern rechnet man damit, dass man durch die Arbeitszeit-Umstellung rund 20 Ärzte mehr benötigt.

Wesentlich weiter ist man in Tirol: Bei dem vom Träger Tilak betriebenen Spitälern werde bereits jetzt die künftig vorgeschriebene durchschnittliche Wochen-Arbeitszeit von 48 Stunden "nur in Ausnahmefällen" überschritten.

Ähnlich die Lage in Niederösterreich, wo man bereits 2012 eine Novelle des Spitalsärztegesetzes verabschiedet. Nur ein Drittel der 3700 Ärzte in den nö. Landeskliniken arbeitet derzeit über 48 Stunden. Diese Mehrleistungen befänden sich aber innerhalb von Betriebsvereinbarungen und seien daher durchaus gesetzeskonform, heißt es in der Landeskliniken-Holding.