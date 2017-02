Heute Morgen gegen 6 Uhr wurde Abuu S. in seiner Wohnung in der Quellenstraße in Favoriten festgenommen. Zu zweifelhafter Berühmtheit gelangte der Teenager durch ein Prügelvideo, in dem er eine 15-Jährige schlug. Damals zeigte sich der 16-Jährige reumütig. Seit einigen Wochen fällt er aber wieder mit unangebrachten Postings auf Facebook auf.

Ankündigung eines Bombenanschlags

Er drohte und beschimpfte Außenminister Kurz wegen der Debatte um das Burka-Verbot – Abuu ist gläubiger Moslem. Nun brachte ihn wohl ein weiteres provokantes Posting vorläufig hinter Gitter. Er soll in einer Facebook-Konversation gedroht haben, seine Schule in die Luft zu sprengen.