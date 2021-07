"Abschiebung von Leonesa aktuell kein Thema"

Leonesa Mujaj darf aufatmen. Zumindest vorerst. „Die Abschiebung des Kindes und ihrer Familie ist aktuell kein Thema“, versichert Karlheinz Grundböck, Sprecher des Innenministeriums im Gespräch mit dem KURIER. „Die Familie braucht nicht die Sorge haben, dass sie morgen oder in den nächsten Tagen abgeschoben wird.“



Wie berichtet sorgt das Schicksal der zwölfjährigen Kosovarin schon seit Tagen für Aufsehen in Wien. 500 Menschen – Schulkollegen und Bekannte, Lehrer und Nachbarn – sprachen sich mit ihrer Unterschrift gegen die Abschiebung des Mädchens aus.



Der Asylgerichtshof hatte in seinem Urteil vom 12. Oktober nüchtern festgehalten, dass es im Fall des Mädchens „keine Hinweise auf substanzielle und nachhaltige Integrationsbestrebungen“ gebe. Familie Mujaj müsse „innerhalb von 14 Tagen ausreisen“. Das Dokument liegt dem KURIER vor. „Doch hätten die Höchstrichter Kontakt zu dem Mädchen aufgenommen, hätten sie sich von der Integrationswilligkeit ein Bild machen können“, sagt Anwalt Andreas Lepschi. Immerhin gilt die 12-Jährige an der Karl-Popper-Schule als Klassenbeste in Deutsch. Und beide Eltern haben eine Jobzusage in der Tasche.



Wie geht es nun also weiter? Klar ist: Die Verschnaufpause, die das Ministrium der Familie zugesteht, muss nicht von Dauer sein. Ein offizieller Aufenthaltstitel liegt noch immer nicht vor. „Die Frage der Integration könnte aber in einem Verfahren zum humanitären Bleiberecht neu bewertet werden“, sagt Grundböck. Hierzu müsste die Familie einen entsprechenden Antrag in Wien stellen. „Dann liegt die Entscheidung bei der dortigen Magistratsabteilung.“