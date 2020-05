Ab Montag steht die U6 still

Am kommenden Montag, pünktlich zum Betriebsbeginn zeitig in der Früh, startet die Teilsperre der Wiener U-Bahn-Linie U6 (KURIER und kurier.at berichteten). Bis Ende August werden - wegen Sanierung der Station Josefstädter Straße - zwischen Westbahnhof und Alser Straße keine Züge unterwegs sein. Die Vorbereitungen für die Maßnahme sind bereits angelaufen.



Schon jetzt gibt es Durchsagen in der U-Bahn. Zudem werden seit heute, Freitag, Info-Folder verteilt und Schilder aufgestellt. Auch Personal wird organisiert. Das, so betonte ein Sprecher, sei die wohl wichtigste Maßnahme.

Denn es wird nicht nur Hinweisschilder und andere schriftliche Informationen geben: Auch Mitarbeiter der Wiener Linien werden ab Montag an Ort und Stelle den Fahrgästen zur Seite stehen - und zum Beispiel den Weg zum Ersatzverkehr weisen. Insgesamt 60 bis 70 Personen werden dafür im Schichtdienst im Einsatz sein.