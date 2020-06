73-jährige Trafikantin verjagt Geschäftsräuber

Der Räuber stürmte am Freitagnachmittag in das Geschäftslokal in der Wienerbergstraße, bedrohte die Inhaberin mit einer Schusswaffe und forderte lautstark: "Gib mir Geld!" Als die 73-jährige Trafikantin ihn nur wortlos anschaute, öffnete der Mann den Durchgang an der Kassentheke, um zur Registrierkasse zu kommen.

Die Trafikantin reagierte daraufhin genau so, wie es Polizeiexperten nicht raten: Sie wehrte sich gegen einen bewaffneten Täter. Die 73-Jährige griff zu einem Plastikständer auf der Ladentheke und warf diesen auf den Täter. Die Frau hatte Glück, dass der Täter seine Waffe nicht gegen sie einsetzte, sondern völlig überrascht die Flucht antrat. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief ergebnislos.