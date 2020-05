6,5 Jahre Haft oder 5,4 Millionen Euro

Sechseinhalb Jahre Gefängnis oder ein mehr als sorgenfreies Leben mit 5,4 Millionen Euro: Nicht mehr und nicht weniger steht für die Krankenschwester Natalie Morgenbesser auf dem Spiel. In der Hand hat das zunächst der Wiener Richter Harald Craigher. Er musste am Mittwoch bei einer Verhandlung im Grauen Haus prüfen, ob eine Kollegin ein Fehlurteil gefällt und die aus Turkmenistan stammende 37-Jährige fälschlich als betrügerische Erbschleicherin hinter Gitter geschickt hat.



Die Diplomkrankenschwester hatte eine 80-jährige krebskranke Witwe bis zu deren Tod quasi rund um die Uhr gepflegt. Mit Mann und kleinem Sohn war Morgenbesser sogar in das Haus der alten Frau B. in der Kärntner Straße eingezogen. Die kinderlose Millionärin revanchierte sich, wollte die lieb gewonnene Pflegerin adoptieren, wozu es aber nicht mehr kam, und setzte sie als Universalerbin in ihr Testament ein. Drei Zeugen bestätigten den Letzten Willen von Frau B. mit ihrer Unterschrift.



Deren in der Schweiz lebende Nichte und die zwei Kinder eines Anwalts, der Frau B. in den letzten Jahren zur Seite gestanden war, hatten das Nachsehen.



Die Retourkutsche kam umgehend: Morgenbesser wurde als Testamentsfälscherin angezeigt, ein Kriminaltechniker attestierte als Gerichtssachverständiger für das Schriftwesen, dass die Unterschrift von Frau B. nicht echt ist.