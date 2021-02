50.000 Euro Prämie kassiert: Pensionistenwohnhäuser-Chefin entlassen

Die im Herbst vom Dienst freigestellte Geschäftsführerin des Kuratoriums der Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP), Gabriele Graumann, wird entlassen. Das geht aus einem Schreiben an Graumann hervor, das dem KURIER vorliegt.

Anlass für den Schritt ist eine externe Prüfung nach einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft: Der Stadtrechnungshof hatte nach einer Gebarungsprüfung im Jänner 2020 eine Sachverhaltsdarstellung wegen des Verdachts der Untreue eingebracht.

Geschäftsführerin Graumann wurde daraufhin suspendiert. Und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) kündigte eine ausführliche Prüfung der Causa an. Das Ergebnis dieser Prüfung ist nun da. Am Donnerstag wurde es in einer Sitzung des KWP-Vorstands behandelt.

Prämien für den Lebensgefährten

Die Prüfung habe "negativ überraschende Fakten" zu Tage gebracht, heißt es in dem Schreiben an Graumann. Ihr wird darin unter anderem vorgeworfen, überhöhte Prämien von in Summe 50.000 Euro bezogen zu haben - und zwar am KWP-Vorstand vorbei.

Weiters soll Graumann ihrem Lebensgefährten, der als Führungskraft im KWP arbeitet, regelmäßig Prämien gewährt haben. Allerdings ohne zu dokumentieren, warum. Die Lebensgemeinschaft habe sie entgegen der Vorschriften über Jahre nicht gemeldet.

Und nicht zuletzt soll Graumann einen Vorteil angenommen haben, indem sie ihre Privatwohnung von einem Geschäftspartner des KWP ausmalen ließ.