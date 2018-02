Ein 31-jähriger Mann ist Dienstagnachmittag in Wien-Favoriten mit dem Messer auf seinen Vater losgegangen und wollte ihm die Augen ausstechen. Er fügte dem 68-Jährigen im Zuge des Streits in einer Wohnung am Freisenplatz Schnittverletzungen unterhalb der Augen zu. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, berichtete die Polizei am Mittwoch. Der Sohn wurde festgenommen.