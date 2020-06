31.000 "Geparden" im Wettstreit

Sonntagmorgen im Wiener Prater: Aufregung und Stimmengewirr liegen in der Luft, als tausende Frauen in Laufkleidung die Hauptallee entlang zu ihrem Startblock pilgern. Die überwiegende Farbe: Orange. Denn die Designerin hat sich bei den diesjährigen Lauf-T-Shirts von dem schnellsten Landtier der Welt inspirieren lassen: dem Gepard. Mehr als 31.000 Frauen aus 88 Nationen finden sich auch heuer wieder für den Österreichischen Frauenlauf in Wien ein. Was vor 27 Jahren mit 440 Teilnehmerinnen begann, ist – hinter dem Pendant in Dublin – zum zweitgrößten Frauenlauf Europas geworden.

8. 57 Uhr: Noch drei Minuten bis zum Start für den Fünf-Kilometer-Lauf. Die Elite-Läuferinnen gehen in Position. Die 16-jährige Lena Ungerböck nahm vor drei Jahren eigentlich nur spaßhalber am Lauf teil – und wurde gleich Drittschnellste in ihrer Altersklasse; vergangenes Jahr war Ungerböck bereits die Schnellste in ihrer Kategorie. Nun steht sie in einer Reihe mit Spitzensportlerinnen wie der Portugiesin Ana Dulce Félix oder der Deutschen Sabrina Mockenhaupt.