300 Polizisten stehen für Kroatien-Match bereit

Drei Festnahmen und 78 Anzeigen. So bilanzierte die Polizei die Krawalle der Fans am Samstag auf der Wiener Ottakringer Straße. Um erneute Ausschreitungen beim WM-Halbfinalspiel zwischen Kroatien und England am Mittwoch zu unterbinden, stockt die Exekutive massiv auf. Waren am vergangenen Samstag rund 100 Polizisten vor Ort gewesen, sind für Mittwoch zur Zeit mindestens 300 Beamte eingeplant.

„Wir haben die vergangenen Vorkommnisse einfließen lassen“, sagt Sprecher Patrick Maierhofer. Die beiden finalen Besprechungen stehen aber noch aus, werden am Dienstag und am Matchtag geführt. Fix ist jedenfalls, dass Kamerateams das Geschehen aufzeichnen werden.

Auch die Betreiber in den Lokalen auf der Ottakringer Straße gehen von einem enormen Fanansturm am morgigen Mittwoch aus. „Es wird wieder so eine riesige Fan-Party“, sagt Filip Jurić, Chef des Café Face. In sein Lokal gingen bis zu 200 Menschen. Dass sich im Verlauf eines Spieles dann so viele Fans auf der Straße tummeln, liege daran, dass viele Lokale einfach zu klein seien für die vielen, die zuschauen wollen. „Das Problem sind nicht die alteingesessenen Kroaten, sondern die Gäste aus Kroatien, die extra auf die Ottakringer Straße kommen und dann Bengalen (Signalfackeln, Anm.) zünden“, sagt Jurić. Er rechnet damit, dass die Ottakringer Straße am Mittwoch deshalb wieder „notgedrungen“ von der Polizei abgesperrt werden muss.