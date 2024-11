28-Jähriger soll Frau auf offener Straße in Wien geschlagen haben

Ein 28-Jähriger soll am Samstag nach einer verbalen Auseinandersetzung auf der Straße in Wien-Hernals eine ihm unbekannte Frau geschlagen haben. Passanten verständigten die Polizei. Während der Identitätsfeststellung verhielt sich Nigerianer nach Angaben der Exekutive "äußerst aggressiv" und "führte mit seinem Ellbogen einen Stoß gegen das Gesicht eines Beamten aus". In der Folge setzten die Gesetzeshüter Pfefferspray ein.