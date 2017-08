Eine 28 Jahre alte Frau ist in der Nacht auf heute, Sonntag, in Wien-Liesing nach einem Sturz aus einem Fenster im zweiten Stock gestorben. Das Landeskriminalamt hat Ermittlungen wegen Mordverdachts aufgenommen.

Eine polizeiliche Kommission habe festgestellt, dass die Umstände in der Wohnung in der Maurer Lange Gasse nicht unbedingt mit einem Unfall in Einklang zu bringen seien, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. Nähere Angaben dazu machte sie nicht. Ob die Frau allein in der Wohnung gelebt hat, war vorerst nicht bekannt.