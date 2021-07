16-jähriger IS-Heimkehrer in Wien vor Gericht

Nachdem mehrere Versuche, nach Syrien zu gelangen, scheiterten, flog er am 24. August 2014 gemeinsam mit einem Bekannten, der sich ebenfalls dem IS anschließen wollte, nach Istanbul. Nach einem kurzem Aufenthalt reisten sie mit einem Bus in die türkische Stadt Gazientep nahe der syrischen Grenze. Mit der Hilfe von Schleppern gelang es den beiden, in das von IS kontrollierte Gebiet zu kommen. Dort wartete bereits ein Fahrzeug der Terroristen. "Ich hab die Flagge am Auto gesehen und ihre Waffen, und da bin ich zu ihnen gerannt."

Die für Neuankömmlinge vorgesehene monatelange Ausbildung will der 17-Jährige jedoch nicht absolviert haben. Er habe vielmehr in sogenannten "Safe Houses" in Syrien und im Irak Bewachungs- und Putzdienste erledigt. Seine IS-Kollegen verpassten ihm jedoch den Namen "Vater des Kämpfenden". Allerdings will er die Waffen nur fürs Posieren am Foto in die Hand genommen haben. Er sei nur drei Tage im Kriegsgebiet gewesen, um mit einem Fahrzeug die Verletzten aus dem Kampfgebiet zu holen und zu einer Sammelstelle zu bringen.

Allerdings hat er in Syrien die Bekanntschaft mit dem aus Wien-Floridsdorf stammenden Firas H. gemacht, der als IS-Propagandist agiert hatte. In seiner ersten Einvernahme erklärte der 17-Jährige, dass Firas H. nicht mehr am Leben sei. Oliver N. habe eine Zeit lang in Firas' Haus gewohnt. " Firas war ein Kämpfer. Er wurde als Kämpfer ausgebildet und als Kämpfer eingesetzt", sagte der 17-Jährige vor Gericht.