150.000 Euro für ein Semester Büffeln

Hätten Sie es gewusst? In welcher Operette von Franz Lehár das Liedchen Ja, das Studium der Weiber ist schwer geträllert wird? In „Paganini"? „Die lustige Witwe"? „Der Zarewitsch"? Oder doch in „Zigeunerliebe"?

Tom Nolz wusste es. Weil er im Dezember „Die lustige Witwe" in der Volksoper gesehen hatte. Ein glücklicher Zufall, der den 20-jährigen Jus-Studenten um 150.000 Euro reicher machte.

Doch das war der einzige Zufall bei seinem Auftritt. „Die Millionenshow war der Lebensmittelpunkt der vergangenen Monate. Ich habe ganz systematisch auf dieses Ziel hingearbeitet", sagt er.

Schon in der Schule versuchte sich der Wiener jede nur mögliche Form von Allgemeinwissen anzueignen – mit dem Hintergedanken: „Das könnte ich einmal in der Millionenshow brauchen." Im Herbst 2011 war es soweit, Nolz meldete sich im Internet für die Sendung an; vier Wochen später bekam er einen Anruf vom ORF. Am Telefon musste er eine erste Casting-Runde bestehen: Wie heißt der längste Fluss Europas (die Wolga)? Wer ist Secretary of States ( Hillary Clinton)? Was ist ein Carnivore (Fleischfresser)?

Der 20-jährige Vegetarier wusste auf jede Frage die richtige Antwort. Nach einem weiteren Auswahlverfahren kam die erlösende Nachricht: Tom Nolz, herzlichen Glückwunsch, Sie sind Kandidat bei der Millionenshow. Seine Reaktion? „Das war die logische Folge meiner Bemühungen und Gedankenspiele", sagt er trocken.