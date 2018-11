15 Wohnungen nach Gasaustritt evakuiert

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Samstagabend in der Piaristengasse in Wien-Josefstadt. Nachdem in einem Wohnhaus Gasgeruch wahrgenommen worden war, rückte die Wiener Berufsfeuerwehr kurz nach 20 Uhr mit einem Großaufgebot an, auch Polizei und Rettung waren im Einsatz. Während die Bewohner von 15 Wohnungen ins Freie gebracht wurden, wurde die Piaristengasse komplett abgesperrt. Ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Feuerwehr durchsucht das Wohnhaus mit Atemschutz nach der Ursache für den möglichen Gasaustritt.