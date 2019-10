15-Jähriger in Wien ausgeraubt: Polizei sucht zwei Verdächtige

Mit Fotos sucht die Wiener Polizei nun nach zwei mutmaßlichen Räubern. Die jungen Männer sollen einen 15-Jährigen im Bus angesprochen und schließlich ausgeraubt haben. Die Tat ereignete sich zwar schon am Abend des 31. August, doch erst jetzt wurden die Bilder der Verdächtigen veröffentlicht.

In Meidling stiegen Opfer und Täter aus dem Bus, schließlich wurde der 15-Jährige in ein Stiegenhaus in der Köglergasse gedrängt. Laut Polizei schlugen die Täter mehrmals auf ihr Opfer ein und raubten ihm schließlich sein Bargeld, Mobiltelefon und eine Halskette. Sollte er sich an die Polizei wenden, so die Drohung, würde man ihn umbringen.

Der erste Täter wird als sportlich beschrieben, er soll 1,80 bis 1,85 Meter groß und 17 bis 19 Jahre alt sein. Er hatte dunkles Haar.

Der zweite Täter könnte Dejan heißen. Er war etwa 17 bis 20 Jahre alt, ebenfalls sportlich und hatte dunkles Haar.

Hinweise (auch anonym) an: 01/31310-57215.