14-Jähriger nach Rauferei in U-Haft

Eine "Aussprache" unter Jugendlichen endete am Montag für einen 14-jährigen gebürtigen Serben in der Zelle. Eigentlich hatten sich ein 15-Jähriger und ein 17-Jähriger zum Gespräch verabredet. Der Ältere soll kurz davor mit seiner Freundin "Schluss gemacht" haben. Der Jüngere – ein Freund der Ex – wollte ihn deswegen zur Verantwortung ziehen.

Am vereinbarten Treffpunkt erschienen beide Burschen mit ihren Freunden. Anfangs beschimpften die beiden Gruppen einander nur. Wenig später dürften sie dann mit Faustschlägen und Fußtritten aufeinander losgegangen sein. Während der Rauferei holte ein 14-Jähriger (der zur Gruppe der Ex-Freundin gehörte) dann ein Messer aus seiner Schultasche. Mit diesem dürfte er mehrere Burschen attackiert haben. Einem 18-Jährigen soll er einen Lungenstich sowie Stichverletzungen an Gesäß und Oberschenkel zugefügt haben, dem 17-jährigen Ex ebenfalls Gesäßstiche und einem weiteren 19-Jährigen mehrere Schnittverletzungen. Die drei Verletzten wurden ins Spital gebracht. Der 19-Jährige konnte in der Zwischenzeit in häusliche Pflege übergeben werden. Die anderen beiden werden weiterhin im Spital betreut.

Messer im Müll

Der 14-Jährige soll indes mit der U3 vom Tatort geflohen sein. Ermittler des Landeskriminalamts Wien konnten den mutmaßlichen Täter aber rasch ausfindig machen. Der 14-Jährige wurde gestern um 9 Uhr Früh in der elterlichen Wohnung in der Angeligasse in Favoriten festgenommen. Er zeigte sich geständig und befindet sich in Untersuchungshaft.

Die Tatwaffe konnte nicht sichergestellt werden. Der 14-Jährige gab an, sie im Einkaufszentrum The Mall in einem Mistkübel entsorgt zu haben. Sämtliche weiteren Beteiligten wurden ebenfalls angezeigt.