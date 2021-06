13-jähriges Mordopfer stammt aus Tulln, Verdächtiger im Visier

Jenes 13-jährige Mädchen, das Samstagfrüh leblos in der Wiener Donaustadt gefunden worden ist, stammt aus Tulln. Die Eltern des Mädchens hatten sich am Sonntag bei der Polizei gemeldet. Sie hatten den Pulli (mit dem Aufdruck "Live or Die"), den die Polizei zur Identifizierung veröffentlicht hatte, erkannt.

Die 13-Jährige soll bereits mehrfach abgängig gewesen sein. Sie soll aus einem "problematischen Umfeld" stammen, auch von möglichen psychischen Problemen war die Rede.

Angeblich erste Spur

Möglicherweise gibt es auch schon eine erste Spur. Dem Vernehmen nach soll es bereits einen Verdächtigen geben. Näheres war noch nicht bekannt.

Wie berichtet, wurde das Mädchen erwürgt. Bei der Obduktion wurden darüber hinaus Hämatome am ganzen Körper festgestellt. Ursprünglich ging man davon aus, dass das Opfer 17 oder 18 Jahre alt sein müsse.

Beim Fundort des Mädchens soll es sich nicht um den Tatort handeln. Das Mädchen dürfte dorthin gebracht und abgelegt worden sein.