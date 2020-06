100.000 Wiener ohne Job

Im letzten Jahr hat Benjamin Baumann viele Briefe geschrieben.



Nur wenige haben dem 31-Jährigen geantwortet. Und jene, die geantwortet haben, haben nicht das geschrieben, was Baumann zu lesen erhofft hatte. "In einem Dreivierteljahr kamen knapp 300 Bewerbungen zusammen", sagt Baumann, der gerne als Bühnentechniker gearbeitet hätte. "Alle negativ." Auch in der Kinderbetreuung kam er nicht unter.

Die Finanzkrise hat längst auch Wien heimgesucht. Derzeit sind in der Bundeshauptstadt etwa 100.000 Menschen ohne Job. Tendenz steigend. "Zwar hat die Krise in Wien nicht so hart durchgeschlagen wie in anderen Bundesländern", sagt Arbeitsmarktexperte Peter Huber vom Wirtschaftsforschungsinstitut, "aber dafür profitiert Wien bei Weitem nicht so sehr vom noch schwachen Aufschwung."



Seit 2008 weist der Pfeil in der Statistik beharrlich nach unten. Eine Trendumkehr ist nicht absehbar. "Wir werden deshalb weiter investieren, um Jobs zu sichern", sagt Finanzstadträtin Renate Brauner ( SPÖ). Die von EU und Bund verordnete Sparpolitik sei dabei aber alles andere als hilfreich. "Nur zu sparen ist sinnlos", sagt sie. "Wir müssen etwa weiter in den Wohnbau investieren können. Hier ist auch der Bund gefordert."