1. KURIER-Stadtgespräch: Ringen um Flüchtlingsheim

Die Stimmung war zu Beginn aufs Äußerste gespannt. Eine Diskussion schien schwierig. Zwischenzeitlich verließ eine ganze Tisch-Runde empört den Saal. Für Bocks Nachbarn geht es um viel: "Es geht um unsere Gemeinschaft", sagte ein Nachbar. Wer sich aufrege, werde ins rechte Eck gestellt. "Mit der FPÖ hat das aber nichts zu tun", ergänzte eine Anrainerin. Die Emotion müsse schlicht hier und jetzt raus, meinte ein Dritter.

Bock kam lange nicht aus der Defensive. Ihre Botschaft war aber klar: "Ich verstehe, dass Sie Angst haben. Und ich tue alles, um ein Miteinander zu ermöglichen." Sie warb auch um Verständnis: "Ich hoffe, Sie sehen aber ein, dass wir diese Leute nicht auf der Straße schlafen lassen können." Klar sei: "Wer sich nicht an Hausregeln hält, fliegt." Vielen Nachbarn schmeckte das noch zu sehr nach Beruhigungspillen.

Auf Gehör stieß Peter Hacker vom FSW. Die städtische Einrichtung zahlt Bock zwei Flüchtlingsberater. "Die Leute haben sich in der Vergangenheit nicht nur zu Unrecht geärgert", sagte er in Hinblick auf Bocks Geschichte und auf die städtische Informationspolitik. Er kündigte an, mit Bock Gespräche über die Zukunft der Postservicestelle zu führen. Mehrere Hundert Flüchtlinge kommen regelmäßig ins Heim, um Post abzuholen ohne hier zu wohnen. "Der Auflauf ist enorm", so eine Nachbarin. Hacker pflichtete bei: "Es wäre sinnvoller, die Poststelle auf mehrere Adressen in der Stadt aufzuteilen." Bock darauf: "Wenn Sie mir ein Lokal zur Verfügung stellen, gerne."

Bock kündigte auch an, dass sie für die Nacht Unterstützung in Anspruch nehmen werde. Viele trauen der 70-Jährigen nicht zu, mit 70 Asylwerbern klarzukommen.

In einem Punkt waren fast alle einig: "Es versteht kein Mensch mehr, dass Asylwerber nicht arbeiten dürfen und ihre Verfahren so lange dauern", sagte Hacker. Nachbar Robert Zichtl appellierte am Ende an die Vernunft: "Vielleicht wird das Bock-Haus ja zum Musterheim. Wir sollten alle daran arbeiten." An den KURIER gerichtet: "Bleiben Sie am Thema dran!"

"Machen wir", versprach Martina Salomon.

