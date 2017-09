Zwei Tote nach Schüssen in Lokal

Ein Mann betritt eine Kneipe, eröffnet unvermittelt mit einem Gewehr das Feuer. Schüsse hallen durch die Nacht. Am Ende sind zwei Männer tot, zwei Frauen schwer verletzt. Wenige Stunden später ist der mutmaßliche Täter gefasst.

Er stehe unter Verdacht, in einer Kneipe im oberbayerischen Traunreut nahe der Grenze zu Salzburg zwei Männer getötet und zwei Frauen schwer verletzt zu haben, teilte die Polizei am Sonntagvormittag mit. Demnach wurde der mutmaßliche Täter etwa eine Stunde nach dem Verbrechen in Tatort-Nähe festgenommen. Die Hintergründe der Bluttat waren offen. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Opfer und der mutmaßliche Täter kannten.

Der Täter hatte die Kneipe "Hex - Hex" am Samstag gegen 22.30 Uhr betreten. Nach den bisherigen Ermittlungen hielten sich dort als Gäste nur noch die zwei Männer und die beiden Frauen auf. Der Verdächtige – er soll Anfang 60 sein – schoss dann mit einer Repetierbüchse auf seine Opfer. Die beiden Männer starben, die Frauen kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Sie sind nach Polizeiangaben außer Lebensgefahr.

Ein Anwohner hatte die Schüsse gehört und die Polizei alarmiert. Bald standen zahlreiche Einsatzwagen mit Blaulicht vor dem Tatort. Der Schütze war zu dem Zeitpunkt auf der Flucht – die Polizei leitete sofort eine Großfahndung ein. Daran war auch ein Hubschrauber beteiligt. Der Mann sei etwa eine Stunde nach den Schüssen in der Nähe der Kneipe angetroffen worden.

Bei einer Befragung geriet er in Verdacht und wurde festgenommen. Die Tatwaffe hatte er nicht bei sich. Das Gewehr ist in der Wohnung des Mannes sichergestellt worden. Er wurde in eine gesicherte forensische Psychiatrie gebracht.