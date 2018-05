Zwei Tote bei Messerangriff in Paris

Anti-Terror-Ermittler prüfen Übernahme

Zu den Motiven des Mannes wurde zunächst nichts bekannt. In Paris hatte es in den vergangenen Jahren wiederholt tödliche islamistische Angriffe gegeben. Die französischen Sicherheitskräfte befinden sich daher in erhöhter Alarmbereitschaft. Die Pariser Staatsanwaltschaft prüft, ob es bei dem Messerangriff mit zwei Toten Hinweise auf einen Terror-Hintergrund gibt. Die Anti-Terror-Ermittler hätten den Fall aber bisher nicht übernommen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Samstagabend aus Justizkreisen.