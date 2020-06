Zwei Mal heilig

Der Italiener wurde von seinen Anhängern auch "Il Papa buono", der gütige Papst, genannt. Er war in Italien außerordentlich beliebt. Noch heute hängt in zahlreichen italienischen Wohnungen und Geschäften ein Foto von Johannes XXIII. Sein direkter, spontaner Stil erinnert Vatikanbeobachter an Papst Franziskus. Beide würden mit ihrer Einfachheit und Menschennähe überzeugen. Roncallis Amtszeit (1958–1963) dauerte mit vier Jahren und sieben Monaten relativ kurz. Doch er setzte in dieser kurzen Zeit Dinge in Bewegung, die kaum jemand erwartet hatte. Durch seine Einberufung und Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils, mit der er der Kirche den Weg in die Moderne ebnete, wird er weltweit als Konzils-Papst erinnert.

"Das Konzil war ein ganz zentraler Bestandteil im Prozess seiner Heiligsprechung", erklärt Vatikanexperte Alberto Bobbio. " Johannes XXIII. wurde wie auch Johannes Paul II. zu einem globalen Leader." Die Wichtigkeit des Konzils hat Papst Franziskus dazu veranlasst, bei Roncalli auf den Nachweis eines Wunders zu verzichten. Laut Kirchenrecht müsste ein Wunder für die Seligsprechung und ein weiteres für die Heiligsprechung vorliegen. "Das von ihm einberufene Konzil ist ein Markstein der Kirche des 20. Jahrhunderts und ein Leuchtturm für die Zukunft der Kirche", betonte Papst Franziskus. Der Konzils-Papst habe die Kirche "mit milder Bestimmtheit" in einer schwierigen Situation des Umbruchs geleitet. Außerdem, so die katholische Zeitung Avvenire: Das Kirchenvolk verehre ihn ohnehin längst wie einen Heiligen.

Wer ihn zu Beginn des Pontifikats als "Übergangspapst" bezeichnete, wurde schnell eines Besseren belehrt. Mit seiner Forderung nach einem "Aggiornamento", einer Modernisierung und Erneuerung in der Kirche, leitete er kirchengeschichtlich eine neue Epoche ein. Als " Papst zum Angreifen" intensivierte er im Gegensatz zu seinem reservierten Vorgänger die Kontakte zu den Gläubigen. Er besuchte viele Pfarren, Gefängnisse, Spitäler. Weltweites Aufsehen erregte er, als er als erster Papst seit 1870 Rom verließ und Wallfahrten nach Assisi und Loreto unternahm. Internationale Wertschätzung erfuhr Roncalli, den Kritiker bisweilen als "naiven Diplomaten" charakterisieren, für seine Friedensbemühungen etwa bei der Kuba-Krise zwischen den USA und der Sowjetunion. Ein Mitarbeiter erinnert sich: "Als die Tochter des damaligen sowjetischen Regierungschefs Chruschtschow zur Audienz kam, begrüßte sie der Papst mit den Worten, er habe für ihre Kinder gebetet - und brach damit das Eis."

Kurz nachdem der Pontifex am 3. Juni 1963 an einem Krebsleiden starb, forderten nicht nur die Konzilsbischöfe, " Papa buono" umgehend zum " Papa santo" (heiligen Papst) zu befördern.