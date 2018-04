Zehntausende Südafrikaner nahmen Abschied von Winnie Mandela

In Südafrika haben am Samstag zehntausende Menschen von der Anti-Apartheid-Ikone Winnie Mandela Abschied genommen. Hunderte Südafrikaner säumten die Straßen, als ein schwarzer Leichenwagen die sterblichen Überreste der "Mutter der Nation" von ihrem Wohnhaus zum Fußballstadion in Soweto nahe Johannesburg brachte.

Dort wurde der mit der südafrikanischen Flagge geschmückte Sarg von rund 20.000 Trauergästen in Empfang genommen. Bis zu der Trauerzeremonie unter Vorsitz von Staatschef Cyril Ramaphosa galt in Südafrika eine zehntägige Staatstrauer. Die Ex-Frau des ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas, Nelson Mandela, war am 2. April im Alter von 81 Jahren gestorben. Am Freitag nahmen bereits tausende Menschen Abschied von Winnie Mandela.