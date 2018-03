Ein nicht alltägliches Wetterphänomen hat in Teilen Russlands, Bulgariens, Rumäniens und der Ukraine für spektakuläre Bilder gesorgt.

Staub und Sand aus der Sahara haben den Weg übers Mittelmeer gefunden und sind in Osteuropa niedergegangen. In einigen Skigebieten, wie z.B. bei Sotschi, wurde so der Schnee orange eingefärbt.

Dass Staub aus der Sahara den Weg in unsere Breitengrade findet, ist durchaus nicht ungewöhnlich. Auch in Österreich ist alle paar Jahre so ein Phänomen zu beobachten.