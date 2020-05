Weihnachten verbindet Religionen

Eines lauwarmen Winterabends hing das Rentier am zweiten Stock der Vorderseite des Nachbarhauses. Total blau – nicht sein Zustand, aber seine Neonröhren. Wie kommt so ein Neon-Ren in die älteste Hafenstadt am Mittelmeer? Auf den Spuren Jesu, sagt sich schnell im Heiligen Land Israel. Und doch: Es hat etwas mit Weihnachten zu tun. Ein Fest, das auch bei Nichtchristen Neugier weckt. Das anzieht, vereint, aber auch trennt. Eine Spurensuche in Jaffas Straßen kann einiges ans Licht bringen.

In diesem Jahr leuchtet nur das christliche Weihnachten. Sogar die Kerzen des jüdischen Chanukka-Festes, die sonst oft mit dem Christbaum leuchten, sind seit mehr als einer Woche erloschen. Auch der muslimische Kalender, dessen Feste immer munter durchs Mondjahr purzeln, bringt in diesen Dezember keinen Festglanz. Ohne Weihnukka oder auch Mohammeds Geburtstag wird klar: Wer Lichter anzündet, kann in diesem Winter nur Weihnachten meinen.