Waldbrand blockiert Zugang zu Yosemite-Park

In Kalifornien hat ein Waldbrand einen der Zugänge des berühmten Yosemite-Nationalparks blockiert. Die südliche Zufahrt blieb nach Mitteilung der Behörden am Donnerstag weiter gesperrt. Über 300 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Das Feuer nahe der Ortschaft Oakhurst war am Dienstag ausgebrochen.

Hwy 41 is closed from Oakhurst to Wawona. There is no access to Yosemite along Hwy 41 due to the Railroad Fire. Photos USFS. pic.twitter.com/iCgk4389cL