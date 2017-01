"The King" lebt! Mehrere hundert Elvis-Doppelgänger haben sich am Donnerstag zu einem Festival zu Ehren des "King" in einer australischen Kleinstadt aufgemacht. Im Bahnhof von Sydney wimmelte es von Männern mit schwarzer Tolle und fetten Koteletten, gekleidet in Glitzeranzüge. Frauen waren als Priscilla verkleidet, der zeitweisen Ehefrau des Rock'n-Roll-Giganten Elvis Presley (1935-1977).

Foto: APA/AFP/PETER PARKS Ihr Ziel: die kleine Gemeinde Parkes, die seit 1994 jedes Jahr im Jänner Elvis Presley ehrt. Dieses Jahr werden 25.000 Besucher erwartet - mehr als doppelt so viele wie Parkes Einwohner hat.

Foto: APA/AFP/PETER PARKS Die 450 Tickets für den "Elvis Express" in die 360 Kilometer entfernte Kleinstadt waren angeblich innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft. Das Festival hat seinen Ursprung in einer posthumen Geburtstags-Party, die am 8. Jänner 1993 in einer Kneipe namens "Graceland" über die Bühne ging. Die Besitzer galten als Hardcore-Fans. Inzwischen dauert es mehrere Tage und bringt jedes Jahr Millionen ein. Motto 2017: "Viva Las Vegas".

Foto: APA/AFP/PETER PARKS

Zur Website des Elvis-Festivals in Parkes