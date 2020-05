Vierlinge: "Zerbrechliche" Babys einer 65-Jährigen

Zu möglichen Prognosen für die vier Kinder äußerten sich die Ärzte nicht. Die Kinder seien "sehr unreife Frühgeborene" und damit "Hochrisikopatienten". Noch ließen sich Folgeerkrankungen oder bleibende Schäden kaum absehen. Die Erfahrung lehre, dass Frühgeborene später laufen und sprechen lernen als Kinder, die 40 Wochen im Bauch der Mutter ausgetragen wurden. Bei 70 Prozent der Frühchen sei diese Entwicklungsverzögerung bis zur Einschulung wieder ausgeglichen, so die Ärzte. In der Charité geht man davon aus, dass die Vierlinge einen großen Teil der 14 Wochen, die sie zu früh geboren wurden, im Krankenhaus bleiben müssen.

Die Berliner Lehrerin, die jetzt 17 Kinder geboren hat, hatte sich in der Ukraine künstlich befruchtete fremde Eizellen einsetzen lassen. Ihre Aktion hat für weltweites Entsetzen gesorgt – der Wiener Wunschkindspezialist Wilfried Feichtinger sprach im KURIER von einem "ärztlichen Kunstfehler". Prof. Henrich will sich dazu nicht direkt äußern. Er möchte aber Frauen "in einem frühen Lebensalter das Kinderkriegen schmackhaft machen".