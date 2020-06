Vier Töchter Abdullahs unter Hausarrest

Die saudische Prinzessin Alanoud Alfayez, eine gebürtige Jordanierin, wurde mit 15 Jahren die Zweitfrau des späteren Königs, der damals 48 Jahre alt war. Sie gebar ihm vier Töchter, die gebildet sind, außergewöhnliche Freiheiten genossen und reisen durften.

Im Jahr 2003 flieht die Mutter der heute 39- bis 43-jährigen Frauen nach London. Abdullah hat sich von ihr scheiden lassen und sie verstoßen. Die Töchter bleiben in Saudi-Arabien und wurden seither nicht mehr gesehen. Laut Angaben des Independent müssen sie in einem Palast in Dschiddah leben, den sie nicht verlassen dürfen, weil sie keine Männer haben, die sie begleiten könnten.