Video: Mob raubt Verletzten aus

Das Video hat im Internet zu heftigen Protesten geführt. Immer mehr Bürgerwehren entstehen, besonders die türkische Community hat eigene Wachtrupps organisiert, die die zahlreichen Supermärkte in der Nacht gegen Plünderer verteidigen sollen. Und es gab auch schon wieder erste Londoner, die an die Zukunft dachten. Der anonyme Twitterer "Riotcleanup" zwitscherte Orte und Uhrzeit für Aufräumaktionen in die Welt. "Lass uns an Morgen denken. Der erste Schritt ist, Liebe gegenüber unseren Nachbarschaft zu zeigen, die unsere Hilfe braucht." Die meisten Londoner wissen aber wohl, dass Aufräumen die Gewalttäter nicht stoppt. Die Angst bleibt.