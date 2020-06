Wird die Schweizergarde abgeschafft?

Hinter vatikanischen Mauern gibt es nun heftige Spekulationen: Franziskus könnte nicht nur die Führungsspitze verändern, sondern die traditionsreiche Institution überhaupt abschaffen, meinen manche. In zahlreichen anonymen Statements in Schweizer und italienischen Medien äußern Gardisten ihre Zukunftssorgen. Ehemalige Gardisten riefen sogar eine Unterschriftenaktion ins Leben, um den Papst zum Erhalt der Garde zu bewegen. Diese wurde jedoch kurze Zeit später auf Betreiben der Vereinigung der ehemaligen Gardisten wieder eingestellt. Es gebe "keinerlei objektive Anhaltspunkte", dass der Papst die Garde abschaffen könne, heißt es in einer Mitteilung der Vereinigung.

Wie die kleinste Armee der Welt künftig aussehen wird, wissen aber selbst Vatikan-Kenner nicht. Als Alternative zur Garde wird auf die "Gendarmeria Vaticana", die 150 Mann starke Vatikan-Polizei, verwiesen, die für Ordnung und Sicherheit des Papstes im Vatikan zuständig ist. Diese könnte die Aufgaben der Schweizergarde übernehmen.

Anforderungen an Gardisten sind jedenfalls hoch: Die Armee besteht aus 110 katholischen Männern aus der Schweiz, die zu Beginn ihrer Ausbildung nicht älter als 30 Jahre sein dürfen, eine Mindestgröße von 174 cm vorweisen und ledig sein müssen. 12-Stunden-Dienste sind üblich. Jedes Jahr im Mai werden neue Gardisten vereidigt, die anschließend auf der Rekrutenschule ausgebildet werden.