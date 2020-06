Der Tag der vier Päpste in Rom

Von Wundern unbeeindruckt fristeten zahlreiche Obdachlose im Schatten der Kolonnaden inmitten des Trubels auf Kartons und mit Tetrapack-Wein ihr Dasein. Pilger, Ordensschwestern und Priester zogen rasch an den "Sandlern des Papstes" vorbei. "Die Touristen investieren ihr Geld lieber in Souvenirs und Papst-Poster", bedauerte ein bärtiger Mann die ausbleibenden Spenden. Er begnügte sich mit einer Flasche "Acqua Santa di Roma", das kostenlos an Pilger verteilt wurde.

Auch Taschendiebe hatten Hochbetrieb. "Für Einzeltäter, aber auch organisierte Banden, sind Touristen, die sich ahnungslos an Sehenswürdigkeiten erfreuen, ein gefundenes Fressen", warnte ein Carabiniere. Das Sicherheitspersonal wurde auf 10.000 Personen aufgestockt.

Anrainer der "Zona rossa", dem Sperrgebiet rund um den Vatikan, verbarrikadierten sich am Wochenende in der Wohnung. "Menschenmengen drängten sich so dicht vor unserer Haustüre, dass ich es nicht einmal mehr bis zum Bäcker an der Ecke schaffte", sagte Signore Franco leicht resigniert.