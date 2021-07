Vatikan beschäftigt immer mehr Frauen

Das Gouvernorat und die vatikanische Post wollen demnächst Mitarbeiter, die in Pension gehen, verstärkt durch weibliche Arbeitskräfte ersetzen, berichtete das Blatt. Heute arbeiten fast 400 Frauen im oder für den Vatikan, das entspricht in etwa 20 Prozent aller Vatikan-Angestellten. Höher ist der Frauenanteil in Ebenen, die einen akademischen Abschluss erfordern, darunter Archivistinnen, Journalistinnen, Restauratorinnen und Kunsthistorikerinnen.

Seit Anfang August ist die spanische Journalistin Paloma Garcia Ovejero als Stellvertreterin des Papst-Pressesprechers Greg Burke im Einsatz. Die 40-Jährige war seit 1998 Redakteurin, Moderatorin und später Chefredakteurin des katholischen spanischen Radiosenders " Cadena Cope", der zu den meistgehörten des Landes zählt. Seit 2012 berichtete sie als Korrespondentin in Rom für ihren Sender, sowie für verschiedene weitere Medien.