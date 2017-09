Vater jagte Tochter mit Clownsmaske - Nachbar schoss

Ein Vater hat seine Tochter mit einer Clownsmaske auf dem Kopf durch eine Nachbarschaft im US-Bundesstaat Ohio gejagt und damit einen Polizeieinsatz provoziert. Als sich das Kind am Samstag in die Wohnung eines Nachbarn flüchtete, griff dieser zur Waffe und feuerte einen Schuss ab, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor hatte der 25-jährige Vater das Kind durch die Straßen in Boardman Township verfolgt. Es sprang in das Auto einer Frau. Diese wählte daraufhin den Notruf. Der Mann verfolgte das Mädchen jedoch weiter. Es rannte in das Apartment einer fremden Nachbarsfamilie. Laut Polizeibericht löschte die Familie das Licht. Der Verfolger positionierte sich daraufhin vor dem Wohngebäude - ohne die Clownsmaske abzunehmen. Daraufhin feuerte der Nachbar aus dem Fenster der Wohnung einen Schuss auf den Boden ab.

Spuk als Erziehungsmethode?

Auch beim Eintreffen der Polizei trug der Mann die Maske noch. Der 25-Jährige sagte den Polizisten, er habe das Mädchen mit dem Streich disziplinieren wollen, weil es ein problematisches Verhalten in der Schule und Zuhause gezeigt habe.

Der Vater wurde festgenommen. Seine Freundin soll sich nun um das Mädchen kümmern, da die Mutter im Gefängnis sitzt. Sie verbüßt demnach eine vierjährige Haftstrafe, nachdem sie ihrer Tochter mehrere Rippen gebrochen hatte.

Der Nachbar muss sich wegen Schusswaffengebrauch unter Alkoholeinfluss verantworten.